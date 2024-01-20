Волочкову уличили в безграмотности

Анастасия Волочкова обратилась в полицию с жалобой на своего давнего приятеля Никиту Джигурду, который выложил в интернет видео интимного характера с ней. Однако в заявлении, которое Анастасия направила в правоохранительные органы, присутствует огромное количество ошибок. Они буквально в каждом предложении, рассказывает Экспресс Газета.

Журналисты подсчитали, что на странице текста Волочкова сделала более десятка орфографических и пунктуационных ошибок. Если ориентироваться на школьный уровень, балерине поставили бы заслуженную двойку.