Барецкий вызвал Соседова на бой после его «наезда» на НТВ

С Соседовым могу выйти. Мне не нравится, что он на НТВ наезжает, люблю этот телеканал, у меня мама его смотрит. Если ты не тянешь шоу, если выходишь как потерпевший и ждешь толерантного к себе отношения, потому что ты не такой, как все — это смешно. Якобы его обидели, что он такой великий — это разговоры в пользу бедных, не потянул ты, братан. Давайте называть вещи своими именами: их зовут на ТВ, а они не тянут, — отметил Барецкий.