Эксперт назвал лучших вокалистов России

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал самых выдающихся, по его мнению, российских певцов. Талант Ларисы Долиной, по словам Бабичева, не имеет аналогов в отечественном шоу-бизнесе. Также в беседе с журналистами news.ru он выделил Полину Гагарину, Григория Лепса и Валерия Кипелова.

«Долина — универсальная певица, может петь абсолютно все, шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне», - убежден музыкальный критик.

Обладательницей «сильного вокала» он считает и Полину Гагарину.

«Сильный вокал, особенно высокие ноты, создается чувство полета — это редкость для вокалистов», — отметил он.

Не оставил эксперт без внимания и нестандартную манеру исполнения, отличающую популярного певца Григория Лепса.

«Надрывная, экспрессивная манера, что-то от Высоцкого. Может, поэтому Григорий Лепс так мил нашему слушателю и старшего поколения, и младше. Мы любим такой стиль исполнения».

Также Евгений отметил одного из основателей рок-группы «Ария» Валерия Кипелова.

«Кипелов — среди рок-исполнителей для меня его имя вписано золотыми буквами, на его вокал ориентируются, ему подражают», резюмировал он.