Эксперт назвал лучших вокалистов России
Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал самых выдающихся, по его мнению, российских певцов. Талант Ларисы Долиной, по словам Бабичева, не имеет аналогов в отечественном шоу-бизнесе. Также в беседе с журналистами news.ru он выделил Полину Гагарину, Григория Лепса и Валерия Кипелова.
«Долина — универсальная певица, может петь абсолютно все, шикарная техника, мелизматика, вибрато на невероятно высоком уровне», - убежден музыкальный критик.
Обладательницей «сильного вокала» он считает и Полину Гагарину.
«Сильный вокал, особенно высокие ноты, создается чувство полета — это редкость для вокалистов», — отметил он.
Не оставил эксперт без внимания и нестандартную манеру исполнения, отличающую популярного певца Григория Лепса.
«Надрывная, экспрессивная манера, что-то от Высоцкого. Может, поэтому Григорий Лепс так мил нашему слушателю и старшего поколения, и младше. Мы любим такой стиль исполнения».
Также Евгений отметил одного из основателей рок-группы «Ария» Валерия Кипелова.
«Кипелов — среди рок-исполнителей для меня его имя вписано золотыми буквами, на его вокал ориентируются, ему подражают», резюмировал он.
Лариса Долина похудела за последний год на 20 килограммов. Певица рассказывала, что практикует интервальное голодание, а также не ест некоторые продукты и блюда. По словам 68-летней артистки, она в прекрасной форме и поэтому может надеть все, что она хочет.