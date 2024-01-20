После ремонта квартиру Киркорова украсят черепа в стразах
Филипп Киркоров сейчас занимается ремонтом своей квартиры на Земляном Валу в Москве, в которой жил после развода с Аллой Пугачевой. Это просторные двухуровневые апартаменты, где оборудованы сауна и домашняя студия звукозаписи.
Ранее певец хотел продать эту квартиру, но покупателя за устраивавшую бы хозяина цену в миллион евро не нашлось, так что Киркоров принял решение о ремонте.
Судя по всему, жилье будет изобиловать нестандартными дизайнерскими решениями. Так, как сообщают news.ru, одну из стен будут украшать гигантские черепа, усыпанные стразами.
Филипп Киркоров после участия в голой вечеринке оказался изгоем. Доступ на телевидение поп-королю перекрыт и корректируются даже старые записи с его участием. Ряд представителей шоу-бизнеса отвернулись от артиста, очевидно, опасаясь разделить его участь.