После ремонта квартиру Киркорова украсят черепа в стразах

Филипп Киркоров сейчас занимается ремонтом своей квартиры на Земляном Валу в Москве, в которой жил после развода с Аллой Пугачевой. Это просторные двухуровневые апартаменты, где оборудованы сауна и домашняя студия звукозаписи.

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Ранее певец хотел продать эту квартиру, но покупателя за устраивавшую бы хозяина цену в миллион евро не нашлось, так что Киркоров принял решение о ремонте.

Судя по всему, жилье будет изобиловать нестандартными дизайнерскими решениями. Так, как сообщают news.ru, одну из стен будут украшать гигантские черепа, усыпанные стразами.