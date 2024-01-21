Бузовой на день рождения сделали долгожданный подарок

Певице Ольге Бузовой подарили автомобиль на день рождения после того, как все узнали, что она восемь лет не меняла машину, сообщил Telegram-канал «НеМалахов». Судя по опубликованному видео, это черный микроавтобус марки Mercedes-Benz. Кто именно сделал подарок, не уточняется.

Накануне мать Бузовой Ирина заявила, что доходы дочери стали меньше из-за ситуации в стране. Женщина рассказала, что у экс-ведущей «Дома-2» сейчас нет возможности поменять машину, на которой она ездит уже восемь лет.

Ранее Бузова рассказала, что стеснялась особенностей своего тела, однако избавиться от комплексов ей помогло телевидение. Звезда поделилась, что с приходом опыта работы в кадре она узнала свои выгодные ракурсы, научившись скрывать недостатки и грамотно преподносить достоинства. Артистка призналась, что раньше не считала себя красавицей. Так, в школе она стеснялась своего большого размера ноги и «слишком широких» коленей, за которые подвергалась насмешкам одноклассников.