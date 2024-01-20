56-летний певец Филипп Киркоров ремонтирует свою старую квартиру на Земляном Валу в Москве, в которой жил после развода с певицей Аллой Пугачевой, пишет Telegram-канал «Светский хроник». Артист решил заменить портреты экс-супруги гигантскими черепами, украшенными белыми стразами, говорится в сообщении.

Два метровых черепа разместятся на одной из стен просторной двухуровневой квартиры, в которой есть домашняя студия звукозаписи и сауна. В 2015 году Киркоров пытался продать недвижимость за €1 млн, но не нашел покупателя.

Ранее сообщалось, что имя Киркорова исчезло с городской афиши шоу «Золотой Граммофон», которое состоится 25 февраля в Санкт-Петербурге. При этом фамилия певца сохранилась на цифровых афишах, которые появились в Сети 27 декабря.

Организаторы «Граммофона» пока не комментировали исчезновение имени Киркорова из анонсов. Премия Русского Радио проводится с 1996 года. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» считается рекордсменом шоу — на его счету 23 статуэтки, которые он получал за песни «Огонь и вода», «Просто подари», «Жестокая любовь», «Полетели» и многие другие.

До этого Киркорова вырезали из сериала «Сваты». По сценарию в одном из эпизодов артист, играя самого себя, внезапно приезжает на экскурсию в винодельню и удивляет своим появлением персонажей сериала. Герой «Сватов» Митяй называет поп-короля «дорогим Филиппом» и проводит его по «закромам». Серия была снята в 2010 году. На съемки Киркорова пригласил президент Украины Владимир Зеленский, с которым они тогда хорошо общались.