Мама Бузовой объяснила, почему ее дочь не пошла на вечеринку Ивлеевой

Мама Ольги Бузовой убеждена, что ее дочь не пошла на «голую» вечеринку, устроенную Настей Ивлеевой, поскольку ей это не позволило воспитание. Об этом она рассказала журналистам, сообщают ura.news.

«Помогло ли ей мое воспитание в принятии решения о голой вечеринке, я не знаю, ее надо спрашивать. Но, возможно, мое воспитание вложило какие-то свои принципы в Олю», — сказала мать Бузовой газете «Комсомольская правда».

Но сейчас такие вопросы мама с дочкой не обсуждает и не пытается как-то на нее влиять – Ольга давно стала профессионалом в шоу-бизнесе и, по мнению родительницы, сама хорошо понимает. Что стоит делать, а что – нет.