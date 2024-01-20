Гудков отказался от шуток про Россию

Комик Александр Гудков отказался от провокационных шуток про Россию на своих шоу. Артист сказал, что готов выступать строго по сценарию, который предоставят организаторы мероприятия. Никаких импровизаций, по его словам, не будет, пишет gazeta.ru.

В августе 2022 года Гудков опубликовал пародию на песню певца Shaman «Я русский» — клип «Я узкий». После этого разразился большой скандал, и сейчас, по информации СМИ, в ближайшее время начнется проверка творчества комика.

Стоимость выступления Гудкова в Москве не изменилась – это 2 миллиона рублей.