Отменен очередной концерт Лолиты

В Новосибирске отменяют уже второй концерт Лолиты Милявской. До этого стало известно, что там отменили концерт Лолиты, который должен был состояться в апреле. Официального объяснения причин не было.

Теперь же речь идет о мероприятии, которое было назначено на 31 марта. Оно должно было состояться в Доме ученых, но его также отменили. Организаторы сообщили, что деньги за купленные билеты можно вернуть там, где они были приобретены, - информируют news.ru.

Сама Милявская объяснила, что считает ситуацию предсказуемой. Певица объяснила, что за себя особенно не переживает, поскольку является сторонницей философии стоицизма, которая учит ее «держать удар», а вот за свою команду ей обидно.