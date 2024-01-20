Муцениеце получила травму прямо на сцене

Агата Муцениеце , как известно, принимает участие в эротическом шоу. В пятницу актриса перед выходом на сцену на глазах у зрителей на лестнице споткнулась и упала. Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Со мной это случилось впервые. Я запуталась в платье по пути на сцену, на лестнице, упала. И знаете, что самое важное для артиста? Когда он упал глупо и нелепо на сцене, а встает под аплодисменты зрителей. Ваши аплодисменты меня подняли и это был лучший момент в шоу», - пожаловалась Агата.

Поклонники внимательно следили за снимками Агаты Муцениеце из Таиланда, куда она уезжала на новогодние каникулы. Они уже успели сделать вывод, что отдыхает актриса не в одиночестве: сначала за избранника Агаты приняли стоматолога по имени Александр, следом подозрения пали на другого мужчину из ее окружения — известного ресторатора Владимира Перельмана. К слову, об их возможном романе слухи ходят давненько, однако весомых доказательств пока так и не нашлось.