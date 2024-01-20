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Бузова рассказала о разочарованиях ушедшего года

Ольга Бузова сейчас находится в Минске, где снимается в шоу «Фактор». И, как и в прошлом году, свой день рождения артистка встретила на сцене.

Бузова рассказала о разочарованиях ушедшего года
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«Встретила день рождения на сцене – и мы в суперфинале, мы прошли дальше», — сказала звезда.

В этот день многие подводят итого прошедшего года. Ольга не стала исключением. Она откровенно рассказала, что 2023-й год был для нее достаточно тяжелым. Об этом информирует teleprogramma.pro.

«Вы не представляете, сколько я плакала весь свой прошлый год... Мало кто это знает, только самые близкие мне люди, но мой 37-й год, несмотря на огромное количество достижений и проектов, был очень сложным, как морально, так физически и эмоционально. Разочарования, обман, стресс, проблемы со здоровьем», — призналась Бузова.

Тем не менее звезда настроена на лучшее.

«И теперь хочу стереть всю боль. Войти в свой 38-й год жизни счастливой и без слез. С верой в себя, любовь и добро».

На телеканале ТНТ выходит новое шоу «Это нормально?», ведущими которого станут телеведущие Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Об этом рассказал представитель ТНТ.

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