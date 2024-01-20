Бузова рассказала о разочарованиях ушедшего года

«Вы не представляете, сколько я плакала весь свой прошлый год... Мало кто это знает, только самые близкие мне люди, но мой 37-й год, несмотря на огромное количество достижений и проектов, был очень сложным, как морально, так физически и эмоционально. Разочарования, обман, стресс, проблемы со здоровьем», — призналась Бузова.