Ревва с супругой и детьми уехал из России
Александр Ревва некоторое время назад уже уезжал из страны. Он несколько месяцев пробыл в Европе, где у него есть недвижимость. Произошло это после выхода на экраны «Песни года», откуда Ревву, выступавшего под псевдонимом Артур Пирожков, вырезали, как и некоторых других его коллег.
Но осенью Александр вернулся в Россию, пишут 7days.ru. Однако после того, как 49-летний певец выступил шоу «Дуэты» на «России 1», у многих зрителей появление опальной звезды вызвало возмущение.
Ревва не стал давать никаких комментариев по поводу данной ситуации, а просто уехал с семьей на отдых в Дубай. Там у него также есть недвижимость в престижном жилом комплексе. Супруга исполнителя делится фотографиями пляжного отдыха в микроблоге.
Ранее публика обратила внимание на странное поведение вернувшегося в Россию комика Александра Реввы. Экс-участник шоу «Comedy Club» Ревва был замечен на красной дорожке. Но как только журналисты попытались к нему подойти, Ревва сбежал с испуганным видом.