Ревва с супругой и детьми уехал из России

Александр Ревва некоторое время назад уже уезжал из страны. Он несколько месяцев пробыл в Европе, где у него есть недвижимость. Произошло это после выхода на экраны «Песни года», откуда Ревву, выступавшего под псевдонимом Артур Пирожков, вырезали, как и некоторых других его коллег.

Но осенью Александр вернулся в Россию, пишут 7days.ru. Однако после того, как 49-летний певец выступил шоу «Дуэты» на «России 1», у многих зрителей появление опальной звезды вызвало возмущение.

Ревва не стал давать никаких комментариев по поводу данной ситуации, а просто уехал с семьей на отдых в Дубай. Там у него также есть недвижимость в престижном жилом комплексе. Супруга исполнителя делится фотографиями пляжного отдыха в микроблоге.