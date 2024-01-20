«Пролетел через весь вестибюль»: Кушанашвили рассказал о драке с Абдуловым

Журналисту Отару Кушанашвили не раз приходилось примерять образ хулигана в эфире телепередачи «Акулы пера». Однако случалось, что репортер так и оставался в этом амплуа и ввязывался в драки.

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По словам Кушанашвили, резко возросшая популярность вызвала у него звездную болезнь, оправиться от которой ему помог актер Александр Абдулов. Случилось это в казино. Звезда фильма «Обыкновенное чудо» ударил журналиста после того, как тот обругал мать актера на грузинском языке.

— Абдулов первый, кто поставил меня на место. Я его обругал по-грузински — матом про мать. Он знал суть этого выражения и переспросил: «Это вы про меня?». А потом так ударил, что я, кажется, пролетел через весь вестибюль, — рассказал журналист.

Удар актера «отрезвил» Кушанашвили. Извинения перед Абдуловым дались телеведущему непросто: его долгое время не пускали в гримерную комнату актера. Однако в конце концов перемирие все-таки состоялось.

— Он открыл со словами: «Чего надо?!». И я: «Пришел с повинной…» Он простил меня. Мне кажется, что простил. Да, с Абдуловым была омерзительная ситуация. Я был как последний негодяй, — признался Кушанашвили.

Журналист также подрался с Дмитрием Дюжевым. В эту драку телеведущий ввязался совершенно случайно. Сам журналист отмечает, что попал под горячую руку, пытаясь успокоить разгорячившихся товарищей. Случилось это на дне рождения певицы Жанны Фриске. Дюжев тогда наткнулся на нехорошую компанию.

— Они сказали, что им не нравится сериал «Бригада», а тот начал хамить. Я говорил: «Успокойся! Тебя сейчас прибьют». Эти люди были полукриминальные, начали драку. Мне досталось ни за что, хотя я хотел помирить стороны. В итоге я был боксерской грушей, — поделился Кушанашвили в YouTube-шоу «PROЖизнь».