Рыжий из «Иванушек» поставил сыну ультиматум

Рыжий из «Иванушек» заявил, что запрещает сыну жениться раньше 30 лет
Солист российской группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что запрещает своему сыну жениться раньше 30 лет. Об этом сообщает «Леди Mail».
По словам Григорьева-Апполонова, его 20-летний сын Иван уже успел найти возлюбленную, но пока не торопится жениться.
«Подружка есть, но в плане свадьбы Иван – весь в меня, с этим делом не торопится. И вообще, раньше 30 лет жениться я сыну запретил – рановато», — рассказал певец.
Он также добавил, что сейчас Иван учится в МГИМО. Сам Григорьев-Апполонов считает себя добрым отцом, однако может и «жестко поговорить» при необходимости.
«Мой старший сын живет со мной в Москве, а младший – с мамой в Санкт-Петербурге. Ваню я и так вижу каждый день. А с Темой созваниваемся, каждые каникулы он приезжает ко мне. Когда бываю на гастролях в Питере, Артемий всегда приезжает на концерты, а после – остается со мной в отеле. Любим вместе ходить в кино или ресторанчики», — поделился подробностями своей семейной жизни певец.
Ранее Григорьев-Апполонов показал редкое фото с сыном.