Рыжий из «Иванушек» поставил сыну ультиматум

«Мой старший сын живет со мной в Москве, а младший – с мамой в Санкт-Петербурге. Ваню я и так вижу каждый день. А с Темой созваниваемся, каждые каникулы он приезжает ко мне. Когда бываю на гастролях в Питере, Артемий всегда приезжает на концерты, а после – остается со мной в отеле. Любим вместе ходить в кино или ресторанчики», — поделился подробностями своей семейной жизни певец.