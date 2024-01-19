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Рыжий из «Иванушек» заявил, что запрещает сыну жениться раньше 30 лет

Солист российской группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что запрещает своему сыну жениться раньше 30 лет. Об этом сообщает «Леди Mail».

Рыжий из «Иванушек» поставил сыну ультиматум
© РИА Новости

По словам Григорьева-Апполонова, его 20-летний сын Иван уже успел найти возлюбленную, но пока не торопится жениться.

«Подружка есть, но в плане свадьбы Иван – весь в меня, с этим делом не торопится. И вообще, раньше 30 лет жениться я сыну запретил – рановато», — рассказал певец.

Он также добавил, что сейчас Иван учится в МГИМО. Сам Григорьев-Апполонов считает себя добрым отцом, однако может и «жестко поговорить» при необходимости.

«Мой старший сын живет со мной в Москве, а младший – с мамой в Санкт-Петербурге. Ваню я и так вижу каждый день. А с Темой созваниваемся, каждые каникулы он приезжает ко мне. Когда бываю на гастролях в Питере, Артемий всегда приезжает на концерты, а после – остается со мной в отеле. Любим вместе ходить в кино или ресторанчики», — поделился подробностями своей семейной жизни певец.

Ранее Григорьев-Апполонов показал редкое фото с сыном.

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