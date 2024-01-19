Отар Кушанашвили рассказал об алкогольной зависимости

«Я заперся дома. [...] И что я пережил в этой квартире в течение нескольких недель? Это не ломка даже, это хуже, чем ломка, это желание, чтобы это закончилось уже все. А потом вдруг мало-помалу появляется такое самоуважение, что тебя эта мерзость не взяла в плен», - рассказал Отар.