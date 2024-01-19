Коллекторы потребовали с продюсерской компании Расторгуева 15 млн рублей

Как следует из определения Арбитражного суда Москвы о назначении искового заявления к производству, агентство намерено взыскать с компании Расторгуева 3,5 млн рублей основного долга, процентов - 2,8 млн, а также неустойку и просрочку за уплату основного долга - 8,2 млн рублей. Предварительное заседание назначено на 8 февраля.

Николай Расторгуев основал продюсерскую компанию в 2007 году, сейчас он значится в этой фирме учредителем. Основной вид деятельности - производство фильмов. В частности, компания выпустила картины "72 часа", "Без воинского звания", "Первый дом", документальные ленты "Сельский показ", "Людиновские орлята". Сейчас в производстве находится фильм "Клуб червонных валетов", это детектив, события в котором развиваются в середине XIX века. В 2022 году выручка составила 5,8 млн рублей, убыток - 2,9 млн рублей.