Водонаева уличила бывшего мужа Бородиной в ношении поддельных вещей

Блогер Алена Водонаева из Тюмени обвинила бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной бизнесмена Курбана Омарова в ношении поддельных брендовых вещей. Об этом журналистка написала в своем telegram-канале.

«Почему у вас на Prada швы кривые? К майке Chanel тоже есть вопросы», — написала телеведущая в своем telegram-канале VODA.

Стоимость сумки, которая попала под критику Алены Водонаевой, начинается от 215 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало о том, что саму Водонаеву за внешний критикуют подписчики, которые указали на отсутствие вкуса и скудный гардероб тюменки.