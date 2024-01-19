Кушанашвили вспомнил самое позорное выступление

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили признался, что его самое провальное выступление на телевидении было с Лерой Кудрявцевой. В беседе на YouTube-канале «PROжизнь» он рассказал, что оно состоялось в рамках шоу «О.С.П.-студия». По словам артиста, им пришлось выступать после Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), на фоне которых он и Кудрявцева выглядели «абсолютно беспомощными и никчемными».