Концерт Галкина* в Паттайе отменили по запросу организаторов

Концерт артиста Максима Галкина* (признан в России иноагентом) в Паттайе был отменен по запросу его организаторов. Об этом ТАСС сообщила таиландская группа отелей Royal Cliff, на площадке которой 24 января должно было пройти выступление.

"Мы понимаем важность различия и чувствительность культур и придерживаемся политического нейтралитета. <...> Группа отелей Royal Cliff получила официальный запрос со стороны организаторов об отмене концерта Максима Галкина", - говорится в сообщении, в котором отмечается, что менеджмент группы отелей Royal Cliff не причастен к этому решению.

Как сообщил в понедельник ТАСС источник в развлекательной индустрии Таиланда, концерты Галкина были отменены в Паттайе и Пхукете.