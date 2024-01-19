Ярмольник уверен, что Пугачева вернется в Россию

Звезда отечественного театра и кино Леонид Ярмольник признался ТАСС в том, что жалеет об эмиграции Примадонны и музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) в Израиль. При этом актер полагает, что они вернутся на Родину.

Переезд Аллы Пугачевой и певца, которых Ярмольник считает друзьями, он расценивает как эмоциональный порыв. Леонид уверен, что они запутались.

«Нельзя вычеркивать из истории те страницы, которые забыть невозможно. А мир сошел с ума, и очень многое забыли», — добавил телеведущий.

Ярмольник заявил, что Пугачева и Макаревич вернутся в Россию, поскольку тут их зритель и люди, которые их понимают. Исполнительницу хита «Миллион алых роз» и лидера группы «Машина времени» он назвал талантливыми.