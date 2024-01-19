Асти покинула Россию после «голой вечеринки»

Певица Анна Асти (Анна Дзюба) приняла решение уехать из России вместе с мужем после скандальной «голой вечеринки» и отмены концертов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (почти голый) прошла в московском клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря 2023 года. После публикации фото и видео с мероприятия разразился скандал, в центре которого оказались многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Анна Асти. Начались массовые отмены концертов участников скандального мероприятия.

Так, в начале этого года должен был состояться концерт Асти в Сочи, но его перенесли. Запланированный мартовский тур пока под вопросом. А председатель комитета по социальной политике областной думы Саратова Роман Грибов потребовал отменить в городе концерты Асти, являющейся уроженкой Украины. Он обратил внимание, что артистка сих пор никак не обозначили свою позицию по СВО.

Сама Анна Асти улетела с мужем из России, отмечает Telegram-канал Mash.

«Певица решила переждать зиму и планирует вернуться к частным выступлениям в марте. (…) А ценник на корпоративы Асти снизился. До «голой вечеринки» было 10 миллионов рублей, после — стало 7. Райдер тоже претерпел изменения — скромные 600 тысяч», - пишет канал.

При этом, по данным Mash, сейчас пока «нет и речи о том», что «шумиха с мутаборской вечеринкой утихнет».