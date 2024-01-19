Боня обращалась к экстрасенсам из-за преследований бывшего

Боня призналась, что обращалась к экстрасенсам из-за преследований бывшего
Виктория Боня рассказала об том, как один из ее бывших возлюбленных не давал ей спокойно жить после расставания.
Блогерша признается, что крайне боялась за себя в то время.
— Как же все-таки актуальна эта тема — люди бегут решать вопросы через экстрасенсов, хотя, многие из этих «специалистов» вообще не имеют никаких способностей. Чаще всего они просто наживаются на горе людей. Думаете, у меня такого не было? Было! — написала телеведущая в своем микроблоге.
По ее словам, во время преследований со стороны бывшего она ходила по экстрасенсам с надеждой, что они помогут. Однако никакие люди со сверхспособностями не решили ее проблему. Успокоение Боня нашла в Боге: блогерша пошла к мощам святой Матроны, помолилась и попросила помощи.
«В этот же день тиран отстал от меня», — вспоминает телеведущая.
Сейчас в личной жизни девушки все хорошо — Боня находится в отношениях с бизнесменом Русланом Гасановым, который младше ее на 13 лет. Разница в возрасте не мешает 44-летней блогерше строить гармоничные отношения.
Недавно Боня поделилась подробностями операции. По ее словам, сначала американский хирург отказывался браться за работу, мотивируя это тем, что Виктория и так прекрасно выглядит. Но она ответила ему, что без макияжа и при определенном ракурсе уже сильно заметны возрастные изменения. После операции Боня столкнулась с большим количеством негатива в свой адрес и призналась, что из-за этого плачет по ночам в подушку.