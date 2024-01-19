Фанаты подали на Мадонну в суд

Нью-Йоркские поклонники подали на Мадонну в суд из-за того, что певица начала шоу позже того времени, которое было указано в билетах. По словам истцов, из-за этого им пришлось тратить деньги на такси и перестраивать режим сна. Сумма компенсации, которую потребовали фанаты, не уточняется.

Двое мужчин Майкл Феллоуз из Бруклина и Джонатан Хадден из Бронкса купили билеты на гастрольный концерт певицы Celebration 13 декабря в Barclays Center, сообщает ABC News. В информации на билетах было указано, что концерт начнется в 20:30, однако исполнительница вышла на сцену лишь в 22:45.

Как признались «пострадавшие», выступление звезды закончилось лишь около часа ночи. К этому моменту они уже не могли воспользоваться общественным транспортом, поэтому пришлось тратить деньги на такси. Кроме этого, фанатов не устроило, что им не удалось нормально выспаться перед работой из-за позднего возвращения домой.