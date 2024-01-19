Как звезды извиняются за «голую вечеринку»?

Участники скандальной «голой вечеринки» столкнулись с отменой концертов и проверками. Как пытаются исправить ситуацию певцы Дима Билан, Филипп Киркоров, и готовы ли что-то сделать артистки Лолита Милчявская и Анна Асти, разбиралось издание «Лайф».

21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла так называемая «голая» вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой, в которой приняли участие звезды шоубизнеса. Участники мероприятия прибыли в максимально открытых нарядах. В частности, рэпер Vasio пришел на вечеринку лишь в одном носке.

Президент России Владимир Путин в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» призвал глав муниципалитетов уделять особое внимание участникам специальной военной операции, упомянув при этом «голую вечеринку». По словам главы государства, у людей, которые проходят горнило боевых действий, меняются жизненные приоритеты и «уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях».

Дима Билан

Один из участников вечеринки Ивлеевой популярный певец Дима Билан съездил в Донецкую Народную Республику, где подарил ценные подарки Республиканскому травматологическому центру, а также пообщался с бойцами СВО и пострадавшими от обстрелов местными жителями. Им он пообещал помочь с протезированием и прохождением реабилитации.

В Горловке артист посетил местный детский социальный центр и приют для бездомных животных куда также привез ценные подарки. А из приюта певец забрал себе черного кота по кличке Шахтер.

При этом на День всех влюбленных у Билана намечено два концерта в «Крокус сити холле», а затем в планах гастроли по Уралу, пишет газета.

Певец уж извинялся таким образом и ранее. После того, как Дима Билан неадекватно вел себя во время концерта на Дне города Самары, артист признал, что перебрал с алкоголем, извинился и пообещал провести один концерт, подарить детскую площадку и оборудование для больницы.

Филипп Киркоров

Киркоров после участия в «голой вечеринке» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» записал извинение перед фанатами, однако это не помогло избежать «отмены». Певца убрали из ряда новогодних передач.

«Ходили слухи, что Филипп Киркоров очень расстроился, что его вырезали из всех новогодних огоньков. Певец вроде бы даже пытался уладить эти вопросы с помощью своих связей, но безуспешно», - отмечается в статье.

Филипп Киркоров не сдался и записал обращение, в котором заявил, что решил передать свой гонорар за телепроект «Маска» на телеканале НТВ пострадавшему от ВСУ Белгороду.

При этом после встречи Нового года Киркоров дважды выступил в одном из ночных клубов в Дубае и действительно перевел свой гонорар белгородскому фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица». Однако в регионах, прилегающих к зоне СВО, артиста пока так и не увидели.

Издание обратило внимание на то, что раздел «Афиша» на 2024 год на официальном сайте Киркорова пустует, остались только упоминания его 16 концертов, данных зимой – весной прошлого года.

Лолита Милявская

После того, как Лолита приняла участие в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, организаторы отменили ряд ее выступлений. Кроме того, были вырезаны кадры с певицей из новогодних телеэфиров.

Друг артистки бывший продюсер покойного Пьера Нарцисса Сергей Дворцов утверждал, что из-за скандала Лолита уже лишилась примерно 7 млн рублей.

«Тем не менее, артистка пока ограничилась устными извинениями — информация о ее желании съездить в зону спецоперации или материальной помощи пострадавшим так и не появилась», - отмечает издание.

А в своем обращении к поклонникам Лолита отметила, что в ближайшем будущем она намерена уделять больше внимания своей дочери и матери. При этом анонсирван тур артистки по дворцам культуры Подмосковья и гастроли по Уралу и Сибири. Однако назначенное на 27 марта выступление в Омске уже отменили после требования местных казачьих организаций.

Милявская также отмечала, что если ситуация с ее концертами не изменится, то она будет жить на пенсию и на доходы от сервиса Onlyfans. Она пояснила, что в шутку упомянула портал, на который модели и звезды выкладывают свои эротические фотографии и видео.

Анна Асти

Отметилась на вечеринке и украинская певица Анна Асти, получившая российское гражданство лишь в ноябре прошлого года, напоминает издание.

По данным газеты, сейчас ведется проверка законности получения ею российского паспорта, но, несмотря на это, сама артистка намерена поехать в гастрольный тур. Концерты должны пройти в Краснодаре, Волгограде, Астрахани, Саратове, Пензе и Тольятти. В Волгограде стоимость билетов стартует от 5 тыс. рублей, в остальных городах дешевле – от 2,5 тыс.