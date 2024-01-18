Продюсер назвал причину возвращения Гудкова в Россию

«Мне кажется, Гудков надеется какие-то проекты в РФ реализовать. Если не ошибаюсь, он ранее говорил о восстановлении проекта “Вечерний Ургант”, поэтому, возможно, деловые контакты были. Не думаю, что именно из-за корпоративов он приезжал, но для дальнейшей, стратегической цели, медиабизнеса он мог встречаться в том числе с руководителями каналов. Жить на что-то надо», — заявил он.