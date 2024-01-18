Продюсер назвал причину возвращения Гудкова в Россию

Продюсер назвал возможную причину приезда комика Гудкова в Москву
Продюсер Павел Рудченко заявил, что комик Александр Гудков мог вернуться в Россию ради встречи с главами телеканалов. Об этом сообщает News.ru.
По мнению Рудченко, Гудков вернулся по «стратегическим» соображениям — чтобы обсудить будущие проекты с главами российских телеканалов. Продюсер также считает, что причиной возвращения комика вряд ли стало проведение корпоративов.
«Мне кажется, Гудков надеется какие-то проекты в РФ реализовать. Если не ошибаюсь, он ранее говорил о восстановлении проекта “Вечерний Ургант”, поэтому, возможно, деловые контакты были. Не думаю, что именно из-за корпоративов он приезжал, но для дальнейшей, стратегической цели, медиабизнеса он мог встречаться в том числе с руководителями каналов. Жить на что-то надо», — заявил он.
Другой причиной возвращения комика, по мнению Рудченко, могут быть миграционные вопросы — продление пребывание в другой стране, либо налоговые вопросы.
Напомним, что ранее Гудкова заметили в московском аэропорту Шереметьево.