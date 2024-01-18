Директор Леонтьева отреагировал на слухи об эмиграции артиста в США

Директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев отреагировал на слухи об эмиграции артиста в США. Его слова приводит KP.RU.

Медиаменеджер опроверг эмиграцию певца, при этом отметил, что Леонтьев не планирует приезжать в Россию с юбилейным концертом или программой в 2024 году.

«Нет, не хочет. Никаких активностей», — сказал директор артиста.

Чигирев также напомнил, что супруга исполнителя давно живет в Америке, где он регулярно навещает ее.