Жена рэпера ST устроила вместе с дочерью беременную фотосессию

«Мама двоих! Какого это? Я пока не могу представить, то есть конечно, фантазии на тему есть, но как окажется на самом деле? Ведь наша привычная жизнь через несколько дней изменится полностью и от этого немного волнительно... Уже хочется узнать, как это будет!» — написала Ассоль.