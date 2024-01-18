Жена рэпера ST устроила вместе с дочерью беременную фотосессию
Супруга популярного хип-хоп исполнителя ST Ассоль Васильева находится на последних сроках беременности. В социальных сетях блогер поделилась фотографиями, где позирует на фоне облаков вместе с трехлетней дочкой Эстель.
По словам селебрити, ей не терпится вновь стать мамой и она уже считает дни до рождения второго ребенка, сообщает VOICE.
«Мама двоих! Какого это? Я пока не могу представить, то есть конечно, фантазии на тему есть, но как окажется на самом деле? Ведь наша привычная жизнь через несколько дней изменится полностью и от этого немного волнительно... Уже хочется узнать, как это будет!» — написала Ассоль.
Для фотосессии телеведущая выбрала нежные образы. Вместе с дочкой она позировала в длинных элегантных шелковых платьях лавандового оттенка. В комментариях пользователи восхитились нарядами блогера, осыпав ее комплиментами.