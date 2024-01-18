Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл влияние скандала с шоу на его жизнь

Российский иллюзионист, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Сергей Сафронов раскрыл влияние скандала, связанного с обвинениями в получении взяток от участников шоу за подсказки им на проекте, на его жизнь. В эфире шоу «Злые языки», запись которого доступна на Rutube, он заявил, что это событие в жизни в итоге принесло ему пользу.

«Я сначала даже не оценил пользу этого скандала. В момент того, когда как раз мы с "Битвой" расстались, у меня появилось то самое время, когда я пошел на диспансеризацию», — вспомнил Сафронов.

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Как уточнил ведущий, во время обследования он узнал, что у него рак.

«Если бы я остался на "Битве", клянусь вам, я бы не пошел на эту диспансеризацию», — подчеркнул он.

Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» также заверил, что не получал взятки от участников шоу и не давал им за это подсказки.

«Как я могу подсказывать, если я сам приходил на испытания и только-только получал какую-то информацию вместе с экстрасенсами? Я же не участвовал в создании испытаний», — заявил Сафронов.

Иллюзионист также признался, что последние годы работы в программе были для него непростыми.

«Моя задача как скептика убедить людей, что все мы сами способны решать проблемы. (...) Я отводил людей в сторону во время испытаний. Я говорил: "Не верьте, пожалуйста, не поддавайтесь, (...) вы только усугубите свое состояние, сами бросьте пить, займитесь собой". И ничего не помогало. Они меня отодвигали, говорили: "Нет, он (экстрасенс — прим. «Ленты.ру») молодец"», — вспомнил ведущий.

В ноябре 2020 года руководство «Битвы экстрасенсов» уволило Сафронова после того, как одна из участниц проекта Алина Вердиш подала на него в суд, обвинив в получении взяток. Она заявила, что ведущий за деньги подсказывал ответы на испытаниях. Сафронов назвал ее слова ложью. В сентябре 2021 года Тушинский районный суд Москвы встал на сторону ведущего и снял с него обвинения в получении взяток.