Глызин рассказал об общих интересах с Якубовичем

Певец Алексей Глызин признался, что вместе с Якубовичем увлекается самолетами
Певец Алексей Глызин в разговоре с порталом PROZvezd заявил, что их с телеведущим Леонидом Якубовичем сближает любовь к самолетам.
«Конечно, мы общаемся. В своем почтенном возрасте он легко садится в кресло пилота и является им, пилотом, до мозга костей. Беру с него пример – его ничто не пугает, ни давление, ни одышка. У нас пристрастия примерно одинаковые – легкомоторные самолеты», — пояснил Глызин.
Он добавил, что они с Якубовичем любят также и более «серьезные» летательные аппараты, которые управляются диспетчерами и автопилотом. Глызин впервые сел за руль самолета в 2008 году, но увлекается подобной техникой еще со времен службы в армии, где он выступал в роли младшего авиационного специалиста.
«Достаточно много людей боятся высоты, страдают аэрофобией. Я этот страх поборол! Совсем не боятся только дураки. Вместе с тем полет дарит ни с чем не сравнимые ощущения. Да, я не ангел, но я летаю», — резюмировал Глызин.