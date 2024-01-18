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Знакомые Леонтьева рассказали о пластических операциях артиста

Певцу Валерию Леонтьеву пришлось делать новые пластические операции из-за неудачной блефаропластики, рассказали знакомые артиста. В беседе с KP.RU они отметили, что исполнитель решил проблемы с глазами, из-за которых раньше ему всегда приходилось просить номера в гостиницах с полностью черными шторами. Также полтора года назад артист сделал операции на колени.

Знакомые Леонтьева рассказали о пластических операциях артиста
© ТАСС

Операции на колени он сделал года полтора назад или чуть больше. Также постепенно сделал несколько операций, чтобы решить проблемы с неудачной пластикой. Решил проблемы с глазами, — рассказали собеседники издания.

Пластику артист делал много лет назад в США. После этого у него начались проблемы со здоровьем. Сейчас Леонтьева беспокоят только «возрастные болячки». При этом певец отказывается от участия в публичных мероприятиях и съемках.

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков подчеркнул, что врачи убрали у Леонтьева грыжи нижних век. По словам специалиста, новые операции выполнены качественно.

Писатель и близкий друг Леонтьева Михаил Герцман ранее рассказал, что певец изредка выступает на закрытых мероприятиях, однако не планирует возвращаться к активной концертной деятельности. По его словам, Леонтьев долгое время отдыхал за границей и его отсутствие не связано с тяжелой болезнью.

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Валерий Леонтьев