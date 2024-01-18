Знакомые Леонтьева рассказали о пластических операциях артиста

Певцу Валерию Леонтьеву пришлось делать новые пластические операции из-за неудачной блефаропластики, рассказали знакомые артиста. В беседе с KP.RU они отметили, что исполнитель решил проблемы с глазами, из-за которых раньше ему всегда приходилось просить номера в гостиницах с полностью черными шторами. Также полтора года назад артист сделал операции на колени.

Операции на колени он сделал года полтора назад или чуть больше. Также постепенно сделал несколько операций, чтобы решить проблемы с неудачной пластикой. Решил проблемы с глазами, — рассказали собеседники издания.

Пластику артист делал много лет назад в США. После этого у него начались проблемы со здоровьем. Сейчас Леонтьева беспокоят только «возрастные болячки». При этом певец отказывается от участия в публичных мероприятиях и съемках.

Член российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Иван Володченков подчеркнул, что врачи убрали у Леонтьева грыжи нижних век. По словам специалиста, новые операции выполнены качественно.