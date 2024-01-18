43-летняя Слава раскрыла секреты красоты

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) раскрыла секреты красоты. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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43-летняя исполнительница, находясь в санатории, посетила кабинет косметолога. На размещенных кадрах она предстала в белом махровом халате и медицинской шапочке.

Звезда совместно со специалистом рассказала, что намерена пройти процедуру Dermadrop, массаж лица и омоложение коллагеновым листом.

«Вы, наверное, девчата, уже 100 лет все это делаете! А я только в 43 доползла», — иронично заявила она.

Знаменитость призналась, что прибегала к таким косметическим манипуляциям, как ультразвуковой пилинг, ЗД моделирование лица и аэро-маска.

«Кожа сразу супер. В выходной поеду на закрепляющий уход», — заключила она.