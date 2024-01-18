"По мне, так самое важное в этой истории, что общество выражает свою консолидированную жесткую позицию по недопустимости подобных "эвентов". Не менее важно, что эту позицию слышит, учитывает и уважает государство, и, наконец-то, вынуждены слышать, учитывать и уважать те, кто считает себя селебрити и лидерами мнений", - заявил певец.