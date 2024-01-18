Shaman посвятил новый клип "Живой" "всем, кто пострадал за правду"
Певец Shaman выпустил клип на свою новую песню "Живой", который он посвятил "всем, кто пострадал за правду". Сама песня появится на популярных музыкальных онлайн-площадках в Крещение - в полночь 19 января, сообщили ТАСС в пресс-службе певца.
"Shaman выпустил клип на свою новую песню "Живой", написанную в лучших традициях русского рока. Самый популярный артист страны посвятил музыкальное видео всем, кто пострадал за правду. Песня "Живой" появится на популярных музыкальных онлайн-площадках в Крещение - в полночь 19 января, а клип уже доступен на YouTube", - отметили там.
Как сообщил ТАСС певец, "Живой" - это полноценный художественный минифильм, в котором показаны последние минуты узника, приговоренного к казни. "Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя. В окружении палачей, босого, в исподнем и кандалах, арестанта ведут через толпу, готовую растерзать обреченного. Драматизм сюжета усиливает девочка, словно ангел-хранитель, возвращающая в его израненные руки упавший крест", - рассказал Shaman, который исполнил в клипе главную роль.
По его словам, это история вне времени.
"Она могла произойти в далеком прошлом - античности, средних веках - или только случится когда-нибудь в будущем? А, может быть, происходит где-то прямо сейчас", - сказал он.
Отмечается, что автором сценария клипа выступил сам певец. "Пространство, подходящее по атмосфере и объёму для воплощения задумки музыканта, удалось найти в гигантском бетонном хранилище, лежащем на глубине десятков метров под Москвой. Во время репетиций и съемок, длившихся более 40 часов подряд, команде приходилось пешком преодолевать сотни метров и бесчисленное количество ступенек", - сказали в пресс-службе, добавив, что над созданием "Живого" работали свыше 100 человек, включая гримеров, декораторов, осветителей, костюмеров и актёров массовых сцен.