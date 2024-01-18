Продюсер назвал причину возвращения Гудкова в Россию

Комик Александр Гудков вернулся в Россию, чтобы решить имущественные или налоговые вопросы, сообщил продюсер Павел Рудченко.

Об этом пишет kp.ru.

«40-летний юморист Александр Гудков вернулся в Россию», — пишет издание.

В интернете появился снимок артиста, сделанный в аэропорту Шереметьево.

По словам Рудченко, визит Гудкова может быть связан с имущественными, налоговыми или миграционными вопросами.