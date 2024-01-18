Стало известно, зачем Канье Уэст удалил все зубы

Рэпер Канье Уэст записал 40-минутное видео, в котором извинился за антисемитизм. Об этом сообщили TMZ источники. Несколько недель назад Уэст собрал команду операторов, чтобы снова попросить прощения у еврейского народа, так как предыдущий пост рэпера многие посчитали неискренним. Ходили также слухи, что свое извинение на иврите Уэст создал с использованием ChatGPT. По словам инсайдеров, во время записи нового видео Уэст "бредил" и его слова местами было сложно разобрать. Предполагается, что рэпер планирует выпустить ролик в преддверии выхода нового альбома "Vultures", релиз которого запланирован на 9 февраля. 29 декабря Уэст неожиданно извинился перед евреями на своей странице в социальной сети Instagram. Он заявил на иврите, что прощение евреев важно для него и он "готов искупить вину и способствовать единству". Канье Уэст на протяжении последних лет регулярно позволял себе антисемитские высказывания. Он делал предположение, что евреи получают выгодные места в бизнесе, и одобрял действия Адольфа Гитлера.