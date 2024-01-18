Юлия Высоцкая ликвидирует бизнес по поставке еды
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая ликвидирует свою фирму «Кулинарная студия», которая четыре года приносила убытки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Организация занимается общественным питанием и поставкой еды в различные заведения. С 2019 по 2022 год она понесла 4,7 млн убытков. При этом в 2023 году компании Высоцкой удалось заработать свыше 13 млн рублей — большую часть из них отнесли к «прочим доходам».
По информации канала, ведущая уже собрала все необходимые документы для того, чтобы закрыть компанию. Вероятно, в последние годы у «Кулинарной студии» стало меньше клиентов.
При этом сама Высоцкая все еще остается совладелицей других 13 компаний. Деятельность большинства из них также связана с ресторанным бизнесом и едой.
Напомним, что ранее фотограф подал в суд на Высоцкую, обвинив ее в использовании снимков на своем кулинарном портале «Едимдома.ру» без разрешения. Изначально он обратился к компании ведущей с просьбой удалить контент или заплатить ему 125 тысяч рублей, однако не получил ответа.