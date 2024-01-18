Юлия Высоцкая ликвидирует бизнес по поставке еды

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая ликвидирует свою фирму «Кулинарная студия», которая четыре года приносила убытки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Организация занимается общественным питанием и поставкой еды в различные заведения. С 2019 по 2022 год она понесла 4,7 млн убытков. При этом в 2023 году компании Высоцкой удалось заработать свыше 13 млн рублей — большую часть из них отнесли к «прочим доходам».

По информации канала, ведущая уже собрала все необходимые документы для того, чтобы закрыть компанию. Вероятно, в последние годы у «Кулинарной студии» стало меньше клиентов.

При этом сама Высоцкая все еще остается совладелицей других 13 компаний. Деятельность большинства из них также связана с ресторанным бизнесом и едой.