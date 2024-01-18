Волочкова пожаловалась на депрессию после Мальдив

«На Мальдивы я люблю ездить одна, потому что вокруг меня столько людей в Москве и не только. И людей, и любимых мужчин… И знаете, окружения моего. Поэтому на Мальдивах — как мой ретрит. Отдых нужен. Просто никого не видеть», — рассказала артистка.