Басков рассказал о своих предпочтениях в женщинах

Народный артист россии Николай Басков после развода со Светланой Шпигель нередко появлялся на публике со многими известными женщинами. Однако в последнее время об отношениях певца мало что известно. В одном из новых интервью Басков раскрыл подробности своей личной жизни.

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По словам артиста, ему не нравятся отношения, в которых партнеры живут вместе. Он привык находиться в одиночестве и не готов жертвовать личным пространством.

— Я привык жить один. И гостевой брак меня совершенно устраивает, — рассказал певец.

Басков также признался, что довольно быстро увлекается понравившейся ему девушкой. Однако без «подпитки» он может так же стремительно потерять к возлюбленной интерес и больше никогда к ней не вернуться.

— Я страстная, увлекающаяся натура. Я как костер, если в него не подбрасывать дрова, то постепенно пыл начинает уходить, — отметил артист.

В то же время певца привлекают девушки со сложным характером. Баскову нравится бороться за их любовь, преодолевая все препятствия. С простыми же, но красивыми женщины долгие и прочные отношения у артиста никогда не завязывались.

— Мне нравятся трудные девушки, за которых приходится бороться и делать себя лучше. Я люблю препятствия, — рассказал он в интервью на You-Tube-канале Армана Давлетьярова.