Собчак назвала гостей интервью Дудя* недалекими

Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак заявила, что журналист и блогер Юрий Дудь* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) приглашает к себе на интервью недалеких гостей. Об этом она высказалась в шоу «Ненавижу тебя? 2.0», вышедшем на YouTube-канала издания «Холод» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом).

Собчак заявила, что уважает Дудя как журналиста и с удовольствием смотрит его интервью. Однако гостей, поддерживающих спецоперацию, которых он приглашает, ведущая назвала неспособными отстоять свою позицию.

«Почему он берет интервью у людей (...) недалеких, смешных, не умеющих отстоять свою позицию? Ведь есть много людей, с которыми я, например, категорически не согласна, но с ними не говоришь о рептилоидах», — поинтересовалась она.

Ведущая также привела в пример свое интервью с писателем и политиком Захаром Прилепиным. По словам Собчак, она не согласна с позицией Прилепина, но считает его умным человеком, умеющим отстоять свою точку зрения.