Певица Бьянка показала фигуру после похудения на 30 килограммов

Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, показала фигуру после похудения на 30 килограммов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя исполнительница поделилась снимком с пляжа, на котором она позирует в черном купальнике на молнии. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и белая бейсболка.

«Те, кто гавкал мне вслед, посмотрите, какая у меня дисциплина и самообладание! Люблю себя», — подписала она пост.