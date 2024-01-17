В Бурятии потребовали отменить концерты Кристины Орбакайте

Руководитель бурятской организации ветеранов войны и труда «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев потребовал отменить концерты российской певицы Кристины Орбакайте в Улан-Уде. Об этом сообщает «Абзац».

Концерт в рамках гастрольного тура Орбакайте запланирован на 13 марта. По словам Жанаева, жители Бурятии выступают против мероприятия, потому что Орбайкайте «высказалась против страны». Отмечается, что «Боевое братство» уже направило письмо с соответствующим требованием в Минкульт Бурятии.