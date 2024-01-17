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В Бурятии потребовали отменить концерты Кристины Орбакайте

Руководитель бурятской организации ветеранов войны и труда «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев потребовал отменить концерты российской певицы Кристины Орбакайте в Улан-Уде. Об этом сообщает «Абзац».

В Бурятии потребовали отменить концерты Кристины Орбакайте
© РИА Новости

Концерт в рамках гастрольного тура Орбакайте запланирован на 13 марта. По словам Жанаева, жители Бурятии выступают против мероприятия, потому что Орбайкайте «высказалась против страны». Отмечается, что «Боевое братство» уже направило письмо с соответствующим требованием в Минкульт Бурятии.

«Население Бурятии поддерживает запреты такого рода. Мы против артистов, которые выступают против страны. Наша республика – одна из самых патриотичных, и мы не позволим выступать не патриотам», — заявил Жанаев.

Ранее в Саратове потребовали отменить концерты Анны Асти и Малинина.

Шоу-бизнес
Анна Асти
Кристина Орбакайте
Республика Бурятия
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