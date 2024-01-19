В Бурятии отменили концерт Орбакайте

"Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия сообщает, что в марте 2024 года московские организаторы планировали провести в Улан-Удэ концерт Кристины Орбакайте. Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации. Но, учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии, концерт артистки в физкультурно-спортивном комплексе не состоится", - говорится в сообщении.