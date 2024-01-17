«Мое присутствие на Донбассе не даст никакого эффекта и никакой пользы. Мне нужно заниматься, мне нужно репетировать, мне нужно танцевать, это мой профиль. Я в свою очередь бесплатно создаю для России вот такие проекты. Мы приглашаем семьи тех, кто сейчас участвует в СВО, их жен, детей. Я понимаю, что в этом больше моей пользы, так как от моего присутствия на Донбассе ничего не изменится, а мое присутствие на сцене и приглашение семей этих солдат даст больше. Это согревает сердца людей. Я могу поехать на Донбасс, вы только объясните мою миссию, смысл моего присутствия там. Я готова Россию поддержать где угодно: и на Донбассе, и на Луне», - сказала НСН балерина.