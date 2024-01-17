Инстасамка показала, как выглядит без макияжа
Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) показала поклонникам, как выглядит ее лицо без косметики. Артистка выложила в Instagram новый снимок, который сделала в гостинице во время отдыха в Париже.
В кадре 23-летняя Инстасамка предстала в темно-синей флисовой толстовке и очках в нежно-розовой оправе Gucci. Знаменитость собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественность.
В ноябре прошлого года Инстасамку раскритиковали из-за макияжа с мешками под глазами. По мнению интернет-пользователей, макияж не подошел рэперше, так как подчеркнул ее синяки и отечность. Некоторые посчитали, что он состарил артистку.
Инстасамка вышла замуж за своего возлюбленного, рэпера и продюсера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Дарья Зотеева подтвердила слухи о свадьбе, опубликовав фотографию с обручальным кольцом на безымянном пальце. Олег Еропкин сделал предложение руки и сердца певице во Франции. Артистка не позвала на торжество своего отца, который перестал с ней общаться после ее ухода из дома.