Инстасамка показала, как выглядит без макияжа

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) показала поклонникам, как выглядит ее лицо без косметики. Артистка выложила в Instagram новый снимок, который сделала в гостинице во время отдыха в Париже.

© instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

В кадре 23-летняя Инстасамка предстала в темно-синей флисовой толстовке и очках в нежно-розовой оправе Gucci. Знаменитость собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественность.

В ноябре прошлого года Инстасамку раскритиковали из-за макияжа с мешками под глазами. По мнению интернет-пользователей, макияж не подошел рэперше, так как подчеркнул ее синяки и отечность. Некоторые посчитали, что он состарил артистку.