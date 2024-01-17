«Эти телки поедут с нами»: Разина о том, как ее пытались «силой охмурить» бандиты

По словам артистки, в те времена любой известный артист или коллектив был должен выплачивать процент со своих доходов своей "крыше" - бандитам, которые защищали знаменитостей от притязаний других группировок. Разина призналась, что ей приходилось каждый месяц отдавать весь гонорар с одного из концертов.

Она также отметила, что некоторые злоумышленники вовсе позволяли себе абсолютно хамское поведение. Например, во время концерта под Казанью бандиты забрались под потолок и начали плевать на сцену. Помимо этого, некоторые и вовсе пытались "силой охмурить" понравившихся им певиц. Разина пояснила значение этого выражения, процитировав одного из злоумышленников: "Эти телки поедут с нами". Вместе с этим звезда заверила, что у нее не было интимных связей с криминальными элементами, так как артистка всякий раз могла "выкрутиться" из ситуации.