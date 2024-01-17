Макаревича* хотят лишить звания народного артиста

Музыканта Андрея Макаревича* (признан Минюстом иностранным агентом) требуют лишить звания народного артиста РФ и всех полагающихся выплат. Как сообщает Telegram-канал SHOT, с соответствующим заявлением к министру культуры РФ Ольге Любимовой обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин .

Активист отметил, что Макаревич* продолжает критиковать спецоперацию, а в одном из недавних интервью заявил, что «кормил» весь СССР, поскольку концерты «Машины времени» приносили огромные доходы в бюджет страны, сравнимые с прибылью «советского завода». При этом музыкант продолжает получать выплаты — ежемесячно около 60 тысяч рублей пенсии с надбавкой за звание народного артиста. В результате с момента отъезда из бюджета он получил почти 1,5 млн рублей.