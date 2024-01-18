Агата Муцениеце показала себя без макияжа и укладки

Актриса Агата Муцениеце показала, как выглядит ее лицо без макияжа. Видео она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актриса позировала в белой рубашке. На съемке она отказалась от макияжа и укладки, показав свою естественную красоту. За время отпуска на островах у знаменитости появились веснушки и загар. В ролике она также показала часть интерьера квартиры и вид с балкона на рассвет.

Агата Муцениеце состояла в браке с актером Павлом Прилучным. В мае 2020 года артисты развелись. У звезд есть двое общих детей: 10-летний сын Тимофей и 7-летняя дочь Мия. Они живут с матерью, однако регулярно общаются с отцом.

В 2022 году Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Прошлой весной у пары родился сын. Артисты назвали его Микаэлем. В ноябре 2023 года Зепюр спровоцировала слухи о второй беременности. Она выложила в Instagram видео с розовой корзиной цветов от мужа.

agataagata/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)