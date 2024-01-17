Анастасия Волочкова обругала матом журналистов, задавших ей вопрос об алкоголизме

Скандал вокруг балерины Анастасии Волочковой, разгоревшийся после появления в сети непристойного видео с актером Никитой Джигурдой, не утихает.

В результате балерине пришлось даже вернуться в Россию с отдыха на Мальдивах. В аэропорту звезду встретили журналисты, которые поинтересовались, как она относится ко всему происходящему.

Правда, Волочкова оказалась не в настроении, поэтому резко отреагировала на вопросы, заявив, что ее хотят отменить в России.

«Мне хотят концерты запретить! Вы куда вообще лезете? В мое творчество! Я вам хочу сказать, моим творчеством я свечу для России», —заявила Анастасия.

При этом некоторые из представителей СМИ обратили внимание на несвязную речь балерины, поэтому задали вопрос по поводу пристрастия знаменитости к горячительным напиткам, а также поинтересовались, не собирается ли она перестать пить.

В ответ Волочкова нецензурно выругалась в адрес представителя СМИ и удалилась в сопровождении своей охраны.