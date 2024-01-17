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Лолита назвала альтернативные источники доходов после отмены концертов

После участия в скандальной "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой некоторые гости мероприятия столкнулись с серьезными проблемами, одна из участниц, певица Лолита Милявская, была вынуждена отменить свои концерты по всей России.

Лолита назвала альтернативные источники доходов после отмены концертов
© Petrov Sergey/Global Look Press

"Рассчитываю на пенсию и Onlyfans. Последнее - шутка", - поделилась артистка своими планами с порталом "Ридус".

В своих социальных сетях 60-летняя артистка рассказала, что теперь живет скромной жизнью пенсионерки, занимается домашним хозяйством и проводит много времени с дочкой. Международный сервис Onlyfans используется, чтобы получить доступ к платному видеоконтенту.

Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также используется тренерами, фитнес-инструкторами и музыкантами. Кроме того, у Лолиты есть еще один потенциальный источник дохода - недвижимость. В свое время певица купила несколько квартир в Москве, но теперь они простаивают. Она может сдавать их в аренду или продать, чтобы получить дополнительный доход. Кроме недвижимости в российский столице, Лолита несколько лет назад купила квартиру и дом в Болгарии, здесь она проводила отпуск. Ранее в суд поступил иск на 1 млрд рублей за организацию "голой" вечеринки Ивлеевой.

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