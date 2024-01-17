Лолита назвала альтернативные источники доходов после отмены концертов

Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также используется тренерами, фитнес-инструкторами и музыкантами. Кроме того, у Лолиты есть еще один потенциальный источник дохода - недвижимость. В свое время певица купила несколько квартир в Москве, но теперь они простаивают. Она может сдавать их в аренду или продать, чтобы получить дополнительный доход. Кроме недвижимости в российский столице, Лолита несколько лет назад купила квартиру и дом в Болгарии, здесь она проводила отпуск. Ранее в суд поступил иск на 1 млрд рублей за организацию "голой" вечеринки Ивлеевой.