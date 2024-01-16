Нетрезвая Волочкова послала журналиста по прилете в Москву

Балерина отметила, что своим творчеством «светит для России», а также добавила, что ее концерты хотят отменить. Когда репортер поинтересовался у Волочковой, выпивала ли она в самолете, а также напомнил, что в последнее время танцовщица часто появляется на публике в нетрезвом виде, балерина обматерила и послала его, после чего взяла охранника под руку и покинула помещение.